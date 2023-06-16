مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 16-6-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي كما تختلف باختلاف فصول السنة، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، ويهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة، وهو ما تعرضه "الدستور" في التقرير التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-06-15 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:58 م 9:31 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الأسكندرية 2023-06-15 4:7 ص 5:55 ص 1:0 م 4:39 م 8:5 م 9:41 م

مواقيت الصلاة في المحافظات