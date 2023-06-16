الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 16-6-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي كما تختلف باختلاف فصول السنة، والصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، ويهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة، وهو ما تعرضه "الدستور" في التقرير التالي: 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-06-154:7 ص5:53 ص12:55 م4:31 م7:58 م9:31 م

 

حكم صيام الأيام الأولى من ذي الحجة.. "الإفتاء" توضح

طرق الاستعلام عن فتوى إلكترونيا وهاتفيا ومواعيد عمل دار الإفتاء المصرية

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية2023-06-154:7 ص5:55 ص1:0 م4:39 م8:5 م9:41 م

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

 

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مفتي الجمهورية: دار الإفتاء المصرية ماضية في حربها ضد كافة أشكال التطرف

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
طنطــا2023-06-154:5 ص5:52 ص12:56 م4:34 م8:0 م9:35 م
المنصورة2023-06-154:2 ص5:50 ص12:55 م4:33 م7:59 م9:34 م
الزقـازيق2023-06-154:4 ص5:51 ص12:54 م4:31 م7:58 م9:32 م
أسيــوط2023-06-154:20 ص6:0 ص12:56 م4:24 م7:51 م9:20 م
سـوهاج2023-06-154:20 ص6:0 ص12:53 م4:20 م7:47 م9:16 م
بنى سويف2023-06-154:12 ص5:56 ص12:56 م4:29 م7:56 م9:28 م
المنـيـا2023-06-154:18 ص6:0 ص12:57 م4:28 م7:55 م9:25 م
قـــنا2023-06-154:17 ص5:56 ص12:49 م4:15 م7:42 م9:10 م
أســوان2023-06-154:24 ص6:0 ص12:49 م4:8 م7:37 م9:2 م
مطـروح2023-06-154:17 ص6:6 ص1:11 م4:50 م8:17 م9:52 م
الغردقـة2023-06-154:9 ص5:50 ص12:45 م4:13 م7:40 م9:9 م
الإسماعيلية2023-06-154:1 ص5:48 ص12:51 م4:28 م7:55 م9:29 م
دمياط2023-06-153:59 ص5:48 ص12:53 م4:32 م7:59 م9:34 م

 

 

 

 

 

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة

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