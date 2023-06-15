غدًا.. الزمالك يعلن تجديد عقد سيف جعفر وانتهاء أزمة الجزيرى

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيوقع غدًا على عقود التجديد للفريق الأبيض، لاسيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

أضاف منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أنهينا أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، مع جاهزية عقد التونسي حمزة المثلوثي".

وتابع رئيس الزمالك "أشكر أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، لأنهم أثبتوا للدنيا بأنهم على قدر المسئولية، واستطاعوا منذ الخميس الماضي ضخ أموال عديدة للنادي عن طريق سداد اشتراك العضويات".

كما أكد رئيس نادي الزمالك أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أو ناد آخر، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها القلعة البيضاء في الفترة الماضية: "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب، كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة.