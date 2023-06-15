الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. الزمالك يعلن تجديد عقد سيف جعفر وانتهاء أزمة الجزيرى

سيف جعفر
سيف جعفر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن سيف جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيوقع غدًا على عقود التجديد للفريق الأبيض، لاسيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

أضاف منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "أنهينا أزمة عقد التونسي سيف الدين الجزيري، مع جاهزية عقد التونسي حمزة المثلوثي".

وتابع رئيس الزمالك "أشكر أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين، لأنهم أثبتوا للدنيا بأنهم على قدر المسئولية، واستطاعوا منذ الخميس الماضي ضخ أموال عديدة للنادي عن طريق سداد اشتراك العضويات".

كما أكد رئيس نادي الزمالك أنه يرفض مقارنة ناديه بأي فريق أو ناد آخر، في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها القلعة البيضاء في الفترة الماضية: "مجلس إدارة النادي محترم ومنتخب ويأخذ قراراته في الوقت المناسب".

وشدد على أن الزمالك سيتقدم بشكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي في الوقت المناسب، كي يتم إيقاف اللاعب في الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة.

إدارة نادي الزمالك الجمعية العمومية المستشار مرتضى منصور مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك سيف جعفر

الأكثر قراءة

أمن قومى.. اقتصاديون: تصريحات السيسى عن سعر الصرف حماية للمصريين من تداعيات الأزمة العالمية

محافظة الجيزة: قطع المياه عن منطقة البراجيل لمدة 8 ساعات مساء غدِ الجمعة

خطة سفر الحجاج على متن رحلات مصر للطيران (إنفوجراف)

خالد الدجوي: تصريحات الرئيس حول السيولة الدولارية رسالة لطمأنة المواطنين

عمال "الأونروا" يعلنون تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر

17 يوليو.. نظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى