الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع شركة "أاي كاب دريل" فرص الاستثمار بقطاع التعدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، اليوم الخميس، جلسة مباحثات على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية بلندن، مع كل من جيمي بويتون الرئيس التنفيذى وبريان رود المدير العام لشركة سى.دى. أى. كاب دريل.

واستعرض “الملا ” الفرص المتاحة لشركات التعدين العالمية لاستكشاف المساحات الشاسعة من الأراضى غير المستغلة الغنية بالثروات التعدينية وعلى رأسها البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة والذى تمتلك مصر تاريخاً طويلاً فى التنقيب عنه وتعمل حالياً على تعظيم إنتاجه وعوائده.

وأكد أن رؤية مصر التنموية لديها خطط لقطاع التعدين يسهم من خلالها بدور رئيسى فى دفع النمو الاقتصادى والتنمية فى مصر، فى ظل حرص الدولة على أن تتم أعمال التعدين بطريقة علمية وعملية تضمن له الاستدامة، مؤكداً أن العمل عن كثب مع الشركاء من شركات التعدين العالمية يحقق أهداف رؤية ضمان تنفيذ جميع أنشطة التعدين بطريقة تحمى البيئة وتساهم فى تنمية المجتمعات المحلية.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير صناعة التعدين، لما يمتلكه من خبرات واسعة ومتطورة، مؤكداً على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتهيئة المناخ الاستثمارى الملائم لشركات التعدين العالمية، حيث تتبنى الوزارة رؤية طموحة لمستقبل تعدين الذهب في مصر يمكن بلورتها من خلال العمل مع شركات التعدين العالمية وشركائها بالقطاع الخاص، بما يمكن قطاع التعدين من إطلاق الإمكانات الكاملة لصناعة تعدين الذهب فى مصر بما يدعم الاقتصاد القومى.

وأعرب وفد الشركة عن أهمية هذه المحادثات التى تضيف عمقاً لما تشهده مصر من اهتمام بقطاع التعدين ودفعه لتحقيق نجاحات على غرار ما حققته فى قطاع الغاز.

فرص تبادل الخبرات المصرية البريطانية 

وعلي جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع  إيدان سترينجفيلو رئيس الشئون الدولية في إدارة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة، لبحث فرص اقامة تعاون مشترك وتبادل الخبرات بين  جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر، والهيئة المٌنظمة لأسواق الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة  بما يسهم في التنظيم الفعال لأسواق الغاز، ومواكبة المتغيرات الحالية فيما يتعلق بنشأة أسواق الهيدروجين .

واستعرض  الوزير خلال اللقاء رؤية ودور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والبترول ، والخطوات التي اتخذتها الوزارة تماشياً مع هذه الرؤية لفتح سوق الغاز تدريجياً والتي تضمنت اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في 2017 مما ساهم في تمهيد الطريق نحو إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز كمٌنظم مستقل لسوق الغاز في مصر.

كما تطرق اللقاء الي أهمية تطوير اللوائح المتعلقة باستخدام الهيدروجين في شبكات الغاز الحالية لدعم مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي.

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