"حياة كريمة" لكل المصريين.. أبرز المشروعات التي جاءت بها ثورة يونيو

يعد مشروع "حياة كريمة" ضمن أحد المشروعات الاستراتيجية التي أهتمت القيادة اليساسية الحالية بتنفيذها، بهدف العمل على تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة المواطنين.

تشمل مبادرة حياة كريمة 3 مراحل لتنفيذ المبادرة، رصد لها ميزانية بلغت تقريبا نحو 900 مليار جنيه، لخدمة 60 مليون مواطن، بهدف تحسين وجه الحياة في القرى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

المرحلة الأولى

تستهدف 377 قرية الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري

تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر

إجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) على مستوى ١١ محافظة.

المرحلة الثانية

القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى ٧٠ %

القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.

المرحلة الثالثة

القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

إحلال وتطوير الخدمات والبنية التحتية

علاء حسين، من فريق مشروع حياة كريمة في الأقصر، يقول أن مبادرة حياة كريمة منذ بدء العمل بها في عام 2019 وقد نفذت العديد من المشروعات التنموية في القرى والمراكز.

وكشف حسين أن "حياة كريمة" أولت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا أهمية وأولوية حسب مدى احتياج أهل القرى والمواطنين للخدمات والمرافق، وذلك وفق إحصائيات وبيانات تم حصرها وأيضًا وفق بيانات مركز التعبئة العامة والإحصاء.

يوضح حسين أن كان هناك تنفيذ قوي للمشروعات الخدمية من قبل حياة كريمة وذلك على مستوى إحلال وتطوير الخدمات والبنية التحتية، مثل مشروعات الصرف والمياه والكهرباء.

يضيف أنه تم تنفيذ إحلال للمرافق المتهالكة وتنفيذ أخرى جديدة بأساليب حديثة، كما جرى أيضًا تطوير المرافق وعمل صيانة لها كمرافق وصلات مياه الشرب وكابلات الكهرباء.

أهداف حياة كريمة

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.



4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.



6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.



7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.



8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.



9. إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

يذكر أنه جرى تقسيم القرى المستهدفة الأكثر احتياجاً وفق مشروع حياة كريمة بحسب لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.