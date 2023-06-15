الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات في العثور على جثة متوفى بشقته ببولاق الدكرور تكشف مفاجأة

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى العثور علي جثة شخص متوفى وفي حالة تعفن داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، أن الشاب توفي وفاة طبيعية ولا شبهة جنائية.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة يفيد بالعثور علي جثة شخص متوفى داخل شقته.

 علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "أحمد. ع"، في حالة تعفن، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

لجيزة جثة متوفى تعفن بولاق الدكرور

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