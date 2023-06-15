الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في الجيزة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم “عمر. س”، عاطل بالسجن 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات في دائرة قسم شرطة البدرشين.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بالاتجار في المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم بحوزته 38 طربة حشيش وسلاح ناري خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار وسلاحًا للدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

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