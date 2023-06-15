الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتهاء أعمال القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالكشف الطبي على أهالي قرية سيدي حنيش التابعة للمركز وعددهم 320 حالة تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وضمت القافلة أطباء من تخصصات “التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية - طب وجراحة الأطفال - الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة نسا وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية” مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد “عبد المجيد”، علي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة لضمان أداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أنه تم إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.