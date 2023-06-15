الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي مجاناً علي 320 حالة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن انتهاء أعمال القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالكشف الطبي على أهالي قرية سيدي حنيش التابعة للمركز وعددهم 320 حالة تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وضمت القافلة أطباء من تخصصات “التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية - طب وجراحة الأطفال - الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة نسا وتوليد، الرمد، المسالك البولية، الأوعية الدموية” مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

IMG-20230615-WA0059

وأكد “عبد المجيد”، علي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة لضمان أداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

IMG-20230615-WA0058

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى أنه تم إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

IMG-20230615-WA0057
إجراء العمليات الجراحية أعمال القافلة الطبية القافلة الطبية المجانية الكشف الطبي بالمجان مدينه مرسي مطروح

الأكثر قراءة

قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية

مدفون أسفل البلاط.. تفاصيل مؤلمة في مقتل طبيب الساحل

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بمراكز المنيا

بتهمة سب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للاقتصادية فى قضية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى