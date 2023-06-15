ياسين التهامى يحصد جائزة أفضل تتر غنائى بمهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، عن تكريم شيخ المنشدين "ياسين التهامي" وجائزة أفضل تتر مسلسل عن مسلسل "ستهم" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ11، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى، عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الــ11 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وقال الحصرى: شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الأصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.

وأضاف الحصري: لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفنى د. دعاء نصر أعلنت عن النتائج الرسمية.

جدير بالذكر أن الدورة الــ11 تقام يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.