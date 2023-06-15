الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة للتهرب من الضرائب والرسوم عبر جمارك الدخيلة

إحباط محاولة للتهرب
إحباط محاولة للتهرب

تمكن رجال الجمارك الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة محمد البسيوني والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

وبناءاً علي اخباريه مقدمة من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بمحاولة شركة ف . ت التلاعب فى المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 195804 بعدد 3 حاويه والصنف طبقا للمستندات المقدمة مجات مصنوعة من الخزف منشأ الصين .

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاته مدير إدارة التعريفة وهشام بدر مدير إدارة الحركة ومحمد الشرقاوى ومحمد إبراهيم مأمورى التعريفة ورمضان مغازي مأمور الحركة ومحمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ومحمود فيالة مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وممدوح عبدالغني وياسر البكري وحسن سليط مديري المركز اللوجيستي للمعاينة الفعلية، فتبين إخفاء المسمى الحقيقي المطبوع علي الكراتين الذي يوضح أن صنف المجات مصنوع من البورسلين ووضع استيكر عليها بأن المجات من الخزف، وتم سحب عينة من الأصناف الواردة لتحليلها، فأفاد المعمل أن صنف المجات الواردة مصنوعة من البورسلين وليس الخزف بالعرض علي إدارة الشئون القانونية اعتبرت الواقعة تهربا جمركيا.

وبلغ فرق الضرائب والرسوم والغرامات 11 مليون و 250 ألف جنيه.

وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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