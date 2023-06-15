الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة الوردة من شارع العامل من مستشفى الصدر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

رجال الحماية المدنية الجيزة حريق العمرانية عمليات النجدة

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