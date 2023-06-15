الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد عجيز، أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية، وريادة الشباب للأعمال، لـ"الدستور"، إن هناك العديد من المحاور التي طرحت في جلسة ريادة الأعمال، وأغلبها كان يدور عن حزم الدعم الذي يجب أن تقدم لشباب رجال الأعمال، خلال الأزمات الاقتصادية لضمان عدم نفور رواد الأعمال المصريين إلى دول أخرى، لاستكمال أنشطتهم.

تابع أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني : إنه لا بد من التأكد من وصول الدعم والمنتجات الابتكارية للسوق المصرية، وأبرز المحاور هو تعديل الإطار التشريعي، وكل ما يخص لوائح الاستثمار والعمل التجاري في مصر.

بدأت اليوم الخميس، جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني؛ لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي. يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني، الذي بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

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