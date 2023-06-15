رئيس "التأمين الصحى": تجهيز أرض لصالح التأمين الصحى الشامل بهدف توسع التغطية

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الدولة المصرية قبل ٢٠١٤ كانت في وضع وبعد عام ٢٠١٨ باتت في وضع مغاير تمامًا، كما تم تجهيز أرض لصالح التأمين الصحي الشامل بهدف التوسعة في التغطية.

أوضح ضاحي، خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطني، أنه كان المغطى قبل ذلك نحو ٥٤ مليونًا و٥٠٠ مواطن، وجرى ضم نحو ١٥ مليونًا من فئات عمال المناجم والصيادين والنقل البري وأصحاب الأعمال والزراعة والفلاحين، لتصل النسبة إلى نحو ٦٩.٦٪ من الشعب المصري.

وأضاف أن تطوير الخدمات الطبية تم في الفترة الأخيرة بمشاركة التأمين الصحي، وكانت المبادرات الرئاسية واحدة من أهم الخطوات التي دعمت القطاع الطبي في مصر وشاركت فيه الهيئة بإجراء نحو ٧٢٥ ألف عملية، كما تمت المشاركة في مبادرة مواجهة أنيميا وسمنة وتقزم والتوسع في اللجان النوعية المتخصصة في إقرار صرف الأدوية، وكذلك إبرام وتوقيع البروتوكولات ومشاركة الهيئة في تحديث الإجراءات.

وأوضح أن التطوير الحاصل هو تمهيد للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، لافتًا إلى أنه تم تحسين ظروف الأطباء، ومن ثم كانت فكرة العيادات المسائية بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي أثبتت تجربتها نجاحًا كبيرًا، حيث بدأنا بـ٩٤ عيادة استقبلت مليونًا و٤٠٠ ألف مواطن، ومن ثم كان تحسين أجور الأطباء.

واختتم: “هناك ميكنة الحجز في العيادات ومنظومة قوائم الانتظار، وبدأ الحجز إلكترونيًا وبدأت القرارات تصدر مميكنة في ٤٠٪ من منشآت التأمين، بالإضافة إلى أنه تمت التعاقدات مع القطاع الخاص”.