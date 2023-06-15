الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العسومى" يؤكد أهمية تعزيز التضامن العربى الإفريقى لمواجهة التحديات الراهنة

العسومي
العسومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على عمق العلاقات العربية الإفريقية لاسيما، وأن دول القارة الإفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الأول للدول العربية، داعياً إلى ضرورة تعزيز العلاقات العربية الإفريقية على جميع المستويات، وأهمية التضامن والتكاتف فيما بينهما، لتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء "العسومي"، تولييا أكسون رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، وذلك  على هامش أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول حوار الأديان الذي يعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأعرب العسومي، عن حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وحشد الدعم المتبادل للقضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

ومن جانبها، أوضحت رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، أنها تنتوي الترشح لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وتعول على الدعم العربي لهذا المنصب رفيع المستوى، مشددة على أن فوزها بهذا المنصب سوف ينعكس إيجايا على قضايا الدول الإفريقية والعربية داخل أكبر محفل برلماني دولي.

واتفق الجانبان على برامج عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الإفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل الخبرات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والدعم المتبادل لهذه القضايا في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي العسومي البرلمان العربي العلاقات العربية الأفريقية

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى