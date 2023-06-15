الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "التعليم" للقصة القصيرة بقنا

وزارة التعليم
وزارة التعليم

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه اليوم الخميس الطلاب الفائزين في المسابقة الوزارية للقصة القصيرة على مستوى المديرية للعام الدراسي 2022-2023،
وذلك فى حضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات بالمديرية.
وأسفرت المسابقة عن فوز كل من محمد وليد فتحى مدرسة الحديثة الإعدادية بنين وآلاء حامد نجدى وآيه عامر بكرى مدرسة نقادة الثانوية وماريا جرجس بشرى بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات ومنار محمد احمد بمدرسة الثانوية الفنية التجارية ، ومحمود حماده السيد مدرسة الشهيد احمد حسين بفرشوط.
وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين وتوجيه عام المكتبات والموجهين الأوائل وجميع المشاركين في الإشراف على المسابقة مشيرًا أن المسابقة تأتي فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم على الاهتمام بالاطلاع والمعرفة ، كما حثهم على المداومة على القراءة في جميع المجالات لاكتساب المعرفة وتنمية الثقافة؛ لتكوين جيل من المبدعين يمثل مصر على مستوى العالم.

وكان قد كرم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية يكرم طالبات معهد النور للمكفوفين وطالبات مدارس الامل للصم وضعاف السمع لفوزهن في مسابقة ( فرسان القراءة لطلاب التحدي ) التي نظمها توجيه عام المكتبات تحت قيادة الاستاذ ناجح عبد الحميد الموجه العام و محمود سيد موجه أول إدارة قنا التعليمية التي حققت اربعة مراكز من بين الست طالبات المكرمات ، بينما حققت إدارة قوص التعليمية الاول والثالث في منافسات مدارس الصم وضعاف السمع . 
وكرم زيان ومنح شهادات التقدير ومكافآت مالية لكلا من ايمان حمدي وهناء حامد و مريم عبد الناصر الحاصلات على المراكز الاول والثاني والثالث لمنافسات المرحلة الثانوية على الترتيب ، وكذلك كرم زينب محمد الطيب و نورهان علاء عبد الراضي ودعاء مرتضى ربيع الحاصلات على المراكز الثلاث الاولى لمنافسات المرحلة الاعدادية بمدارس الامل للصم وضعاف السمع . 
ووجه الدكتور محمد السيد التهنئة للطالبات المتميزات وطالبهن بالحفاظ على المنزلة الثقافية المتميزة اللاتي وصلن إليها إن لم يتم بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاح علمي واخلاقي وأدبي والارتقاء بالعقول وخدمة البيئة والمجتمع المحلي .

التربية والتعليم التربية والتعليم بقنا التركيز الإعدادية بنات الإعدادية الثانوية الفنية التجارية الثانوية الفنية التركى

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