الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة نظافة شاملة ورفع كافة المخلفات بمنطقة الشادر في أسيوط

حملات النظافة والتجميل
حملات النظافة والتجميل

وجه  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والقروية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات من كافة شوارع وميادين المحافظة بمختلف القري والمراكز والأحياء للحفاظ على البيئة المحيطة خالية من الملوثات مما يسهم بدوره في توفيرهواء نقي خالي من الأمراض.

يأتي هذا بالإضافة إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محفزًا جميع العاملين بالوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في رفع المخلفات بشكل دوري ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمنطقة الشادر بحي غرب أسيوط تحت إشراف عيون ابراهيم رئيس حي غرب حيث تم رفع المخلفات والأتربة ثلاث مرات يوميا من المقالب المخصصة لجمع القمامة تمهيدًا لتسوية الشارع ورصفه وذلك باستخدام اللوادر ومعدات الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع قسم النظافة بالحي كما وجه بتوزيع عدد من صناديق القمامه بعدد من مناطق الحي مناشدًا المواطنين بضرورة إلقاء المخلفات بالأماكن المخصصة لها حفاظًا علي المظهر الجمالي للمنطقة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تنفيذ ازالة 55 حالة تعدى على اراضى زراعية بمركز الفتح ،ضمن المرحلة الثانية لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة من الموجة 21 التي بدأت في 29 أبريل الماضي وتنتهي في 14 يوليو 2023 على 3 مراحل مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

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أراضي املاك الدولة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المرحلة الثانية بحي غرب أسيوط

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