سياسي عن افتتاحات الرئيس السيسي: رسالة أمل للمواطنين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على افتتاح عددًا من المشروعات القومية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، وشملت الافتتاحات وحدة زرع النخاع، ومستشفى كوم حماد التخصصي، ومشروع نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة.

كما افتتح اليوم بالإسكندرية ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان، وهو مجهز بساحات للحاويات الواردة والصادرة والمبردة، كما افتتح ميناء السلوم البري على مساحة 286 فداناً، ويعتبر أكبر ميناء بري في مصر، ويتضمن 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريًا وأمنيًا وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع، وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل.

وبالتزامن مع تلك الافتتاحات العديدة التي شهدتها مصر ضمن سلسلة مشروعات استطاع الرئيس وفريقه إنجازها تواصلت "الدستور" مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي للتحدث حول فائدة المشروعات الذي افتتحها الرئيس السيسي أمس، وقال إن جزء منها هو رسالة للمجتمع بأن لا تزال هناك إنجازات حقيقية تحتاج إلى مراجعة، كما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض النقاط في بعض الملفات الخاصة بمشكلة سعر الصرف والتعويم.

وتابع: "الجزء الخاص بالإنجازات التي تمت بالمراحل التي تتم فيها مشروعات الدولة الكبيرة سواء في برج العرب أو الجامعة وجزء منها طبعًا مرتبط بالمخطط لتطوير منظومة حياة كريمة والتي ظهرت بالبحيرة فكان الأمر رسالته واضحة أن الدولة حاضرة في حياة المواطن".

وأكد أن الرسالة كانت واضحة بالنسبة للقاءاته وتفاعلاته مع المواطنين، وكذلك ردود الفعل التي تم طرحها، وعلق: "أنا في تقديري أن الخطاب الإعلامي والسياسي للرئيس السيسي يتميز بصورة كبيرة يبنى على قدر كبير من الصراحة والشفافية، واعتقد ده مهم في هذا التوقيت"، حيث أن جزء مهم منه مرتبط بفلسفة الدولة في محاولة لتغيير نمط حياة المواطن.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة مبادرة مهمة وتبنى عليها كثير من الأمور الخاصة بتغيير ملامح الريف المصري، حيث أن القضية لم تكن في بنية أساسية ولا مشروعات داخل الريف لكنها مرتبطة بحاجة المواطن إلى تطوير وتطوير فر الدولة في هذا الإطار لما يمكن أن يتم بصورة أو بأخرى.

وختم حديثه بأنه يعتقد أن مثل هذه الافتتاحات وأيضًا ما دار في برج العرب أن هناك تأكيد بالدخول فيه مجالات متعددة جزء منها تكنولوجي، وجزء مرتبط بالأنماط الحديثة في التعلم، وكذلك التطور السياسي والاقتصادي في فكر الدولة المصرية بكل ما فيها، وذلك يعد من أهم إنجازات الدولة، ويبعث برسائل أمل للمواطنين في ظل الأزمات التي يواجهها العالم أجمع.