الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة استغلال الجامعة لإمكاناتها المتاحة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تمتلك تخصصات رياضية تتمثل في أعرق كليات التربية الرياضية للبنين والبنات، كما تمتلك أماكن رياضية مختلفة ومتعددة داخل الحرم الجامعي او في كليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال توقيع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع سلسلة نوادي The Club.

وتتضمن بنود البروتوكول أن تقوم الجامعة بإتاحة محتوى معرفى وثقافى و علمى وكذلك تدريب الأعضاء والعاملين بالنادي، بجانب التعاون فى الأنشطة والمسابقات الرياضية لتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معاً.

والتعاون فى إقامة المعسكرات المغلقة للفرق الرياضية للنادي فى الألعاب المختلفة استثمارا للإمكانات الموجودة بالصالة المغطاة ودار الضيافة، واستغلال مشاريع تخرج الكليات الفنية في تجميل النوادي ، والتعاون في تجهيز وطباعة كافة مطبوعات النادي بالمطابع الخاصة بالجامعة بكلية الفنون التطبيقية وكذلك تصميم الملابس الخاصة بالفرق الرياضية بالنادي بمعرفة كلية الاقتصاد المنزلي.

كما أكد رئيس الجامعه على التعاون فى إقامة المهرجانات والإحتفالات والعروض الفنية والأنشطة الرياضية والمناسبات الرياضية المختلفة في مختلف المجالات والإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة أو النادي، والتعاون في الرعاية الصحية بمستشفيات الجامعة والمراكز الصحية التابعة لها.

كما يقوم النادي بالتبادل المشترك للملاعب والمنشآت وتوفير خصومات لأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للاشتراك في عضوية الأندية، وكذلك التعاون في استضافة وتنظيم الأنشطة والمهرجانات والأحداث الرياضية، والإستعانه بخبرات مدربين النادى فى تدريب منتخبات الجامعة في الألعاب المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في إقامة المعارض لبيع المنتجات التى يتم تصنيعها بكليات الجامعة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بنين،  والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس امناء النادي والدكتور حسام الملاح والدكتور خالد خلاف، والدكتور عبد اللطيف صبحي اعضاء مجلس الأمناء.

أعضاء مجلس الأمناء استضافة وتنظيم التربية الرياضية التع البروتوكول

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