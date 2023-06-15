الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين.

 وأكدت  نائب محافظ البحيرة، على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأسفرت حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 13 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 2306 متر مربع عبارة عن حالاتي تعدي بمساحة 1500 م2 بحوش عيسى، حالتي تعدي بمساحة 250 م2 بكوم حماده، 4 حالات تعدي بمساحة 306 م2 بشبراخيت، 5 حالات تعدي بمساحة 250 م2 برشيد.

وشددت الدكتورة نهال بلب، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ئيس مجلس الوزراء 5 حالات تعدى إزالة التعديات إزالة 13 حالة تعدي اجهزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الرئيس السيسى يتابع عمليات الشحن والتفريغ لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض

مزود بأحدث التقنيات.. رئيس "كهرباء القناة" يتفقد مركز خدمة عملاء ذوى الهمم 

الرئيس السيسى يستمع لشرح حول تفاصيل تشغيل محطة تحيا مصر

السبت.. قائمتان تتنافسان في انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى