ضمن الموجة 21.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجه 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأسفرت حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 13 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 2306 متر مربع عبارة عن حالاتي تعدي بمساحة 1500 م2 بحوش عيسى، حالتي تعدي بمساحة 250 م2 بكوم حماده، 4 حالات تعدي بمساحة 306 م2 بشبراخيت، 5 حالات تعدي بمساحة 250 م2 برشيد.

وشددت الدكتورة نهال بلب، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.