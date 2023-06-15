الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

مجاهد
مجاهد

أشاد محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بالتطوير الكبير الذي شهده ميناء الإسكندرية وأحدث نقلة نوعية على مستوى موانئ البحر المتوسط خلال فترة وجيزة لم تتجاوز عامين.  

وأضاف مجاهد أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أعمال تطوير الميناء متمثلة في محطة تحيا مصر والحديث عن تفاصيل العمل يؤكد متابعة الرئيس لكل تفاصيل العمل، ليكون ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ عالميا.

وتابع أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، كشف أيضا عن ربط ميناء الإسكندرية بالسخنة بخطوط نقل مختلفة، كما أكد علي أن تنفيذ أعمال التطوير تمت بواسطة شركات مصرية دون أن تقوم الدولة بالاستدانة أو السلف هو إنجاز حقيقي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم كله ومن بينها مصر.

وتقدم أمين حماه الوطن بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من مجهودات لإعادة الإسكندرية إلى ما كانت عليه من قبل عروس البحر المتوسط ولتكن ميناء الإسكندرية درة الموانئ العالمية ومنطقة جذب تجاري وبحري تسهم في إعادة الحركة والعمل لأبنائها.

الاقتصادية أعمال التطوير البحر المتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق كامل الوزير امين عام حزب حماه الوطن

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