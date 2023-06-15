الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية لضبط المحلات الممتنعة عن بيع السجائر بمركز سنورس

حملات تموينية لضبط
حملات تموينية لضبط محلات بيع السجائر الممتنعة عن بيعها بمركز

شنت إدارة التموين بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس هشام سعيد، مدير الإدارة، حملة مكبرة على محال بيع السجائر، وحجب بيعها لاستغلال المواطن الفيومي، لرفع سعرها وبيعها في السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل امتنع عن بيع السجائر وبالتفتيش داخل المحل، وجد "280" علبة سجائر كليوباترا و"40" علبة سجائر ميريت مخبأة داخل المحل.

كما تم ضبط  محل آخر وتم عمل محضر امتناع عن بيع السجائر، وبالتفتيش داخل المحل وجد "8" علبة سجائر كليوباترا مخبأة داخل المحل.

وكانت قد وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية على مستوى مراكز الفيوم بعمل حملات مكبرة على أصحاب المحلات والأكشاك الذين يبيعون السجائر بأكثر من سعرها، أو يحجبونها عن البيع لرفع سعرها بالمخالفة للقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأكثر من السعر الرسمى، والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والقرار الوزارى 113 لسنة 94 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.

حملات تموينية محلات بيع السجائر بمركز سنورس الفيوم

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