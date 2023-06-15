الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود فوزى يشكر الرئيس.. ويؤكد: المواطن هو غاية الحوار الوطنى وليس النخبة

محمود فوزي
محمود فوزي

توجه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اليوم التاريخي أمس بمؤتمر الشباب الوطني في الإسكندرية، والذي خصص فيه جزءًا لاستعراض جوانب الحوار الوطني.

وأضاف فوزي أن الرئيس بعث بعدد من الرسائل منها أن المصريين جميعًا سواسية في الوطنية وحب الوطن وجميعهم مدعوون لبنائه، فالمواطن هو غاية الحوار الوطني وليس النخبة أو فئة بعينها.

وأوضح أن الرئيس أكد كامل دعمه لكل فكر وطني قابل للتطبيق والتنفيذ، بالإضافة إلى احترام المؤسسات الدستورية واختصاصاتها.

واختتم بأن مجلس الأمناء في أثناء المشاركات، حرص على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمري أو نوعي أو فئوي، فلن تجد فلاحين وصعايدة أو امرأة ورجلًا، ولكن كان الاستثناء الوحيد هو الشباب، تأكيدًا على دورهم في تطور أي دولة، مؤكدًا أهمية لجنة الشباب في الحوار الوطني.

 

الامانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الشباب في الحوار الوطني مجلس الأمناء محمود فوزي

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