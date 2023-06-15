الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هي العوامل التي تجعل مكملات النظام الغذائي ضرورية؟.. طبيب يجيب

مكملات النظام الغذائي
مكملات النظام الغذائي

المكملات الغذائية هي المنتجات التي تحتوي على كميات مركزة من الفيتامينات والمعادن والأعشاب، أو غيرها من المواد المفيدة لأنها تهدف إلى تكملة النظام الغذائي، وتوفير العناصر الغذائية الإضافية التي قد تكون ناقصة أو مطلوبة بكميات أكبر.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" بالنسبة للمبتدئين، هناك مجموعة واسعة من المكملات الغذائية المتاحة بما في ذلك الفيتامينات المتعددة، وفيتامين د، وفيتامين ب 12، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والبروبيوتيك، ومساحيق البروتين، والمستخلصات العشبية والمزيد حيث تم تصميم كل مكمل لتلبية الاحتياجات الغذائية المحددة لملء العناصر الغذائية ثغرات في النظام الغذائي.

يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين لديهم قيود غذائية محددة أو خيارات غذائية محدودة أو نقص في العناصر الغذائية حيث يمكن أن تساعد المكملات في ضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية بكميات كافية، ومع ذلك في حين أن المكملات الغذائية يمكن أن توفر مغذيات إضافية، فلا ينبغي اعتبارها بديلاً عن نظام غذائي صحي ومن المهم إعطاء الأولوية لنظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الكاملة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، حيث يجب أن تكون المكملات الغذائية. تستخدم لتكملة نمط حياة صحي ، وليس استبداله.

- أهمية الرعاية الوقائية لنمط حياة أكثر صحة

 وقال برافين تشيرانيا ، اخصائي تغذية للموقع، "لقد غير وباء كورونا روابطنا بالصحة والتغذية ، واتخذت كلمات مثل العافية والمناعة معنى جديدًا، هذا يدل على الوعي الصحي المتزايد بين المستهلكين، مما أدى إلى مزيد من التحول من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الوقائية ، من أجل نمط حياة أكثر صحة، علامات الناس الذين لديهم وعي أكبر بالمخاوف الصحية هي التركيز المتزايد على الصالات الرياضية والتأمل واليوجا واللياقة البدنية من بين أمور أخرى.

العوامل التي تجعل المكملات الغذائية ضرورية

  • يمكن أن يزيد الإجهاد أيضًا من حاجة الجسم إلى بعض العناصر الغذائية ، ويمكن الحصول عليها بسهولة من المكملات. ومن الحقائق المعروفة أيضًا أنه إذا عمل الجسم أكثر ، فإنه يحتاج أيضًا إلى مزيد من التغذية.
  • يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو لديهم أسلوب حياة نشط إلى تغذية أكثر من الأشخاص الذين لا يمارسونها، هذا هو السبب في أنك ستجد الكثير من الرياضيين أو الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يستهلكون مكملات البروتين والفيتامينات.
  • هذا يساعد أجسامهم على التعافي والبقاء بصحة جيدة على المدى الطويل.

وخلص خبير التغذية أن "الحفاظ على صحة جيدة ولياقة بدنية هو حاجة العصر الحديث بين جميع الأجيال اليوم، إذا علمنا الوباء شيئًا واحدًا ، فهو أن الصحة البدنية والعقلية ستظل أولوية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة قادمة. 

المكملات الغذائية هي المنتجات الفيتامينات المتعددة مساحيق البروتين أهمية الرعاية الوقائية أهمية الرعاية الوقائية لنمط حياة الحصول على الفيتامينات

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