الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منتدى عراقى- أردنى للمال والأعمال الأسبوع المقبل

العراق والأردن
العراق والأردن

ينظم مجلس الأعمال العراقي في الأردن، الأسبوع المقبل، منتدى المال والأعمال العراقي- الأردني، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك"، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، ونائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي في الأردن، سعد ناجي، إن المجلس سينظم بتاريخ 20 من شهر يونيو الحالي في عمان، منتدى المال والأعمال العراقي - الأردني، على قاعة المجلس، حسبما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن المنتدى الذي يستمر ليومين، يشكل فرصة لتمكين القطاع الخاص العراقي والأردني؛ للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الإنجازات وصولاً إلى رؤى مستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف ناجي، أن المنتدى سيحضره مستثمرون وأصحاب أعمال وشركات من كلا البلدين، مؤكداً أن المنتدى يحظى باهتمام القطاعين العام والخاص في العراق والأردن.

وأوضح أن هدف المنتدى هو تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين العراق والأردن، وإقامة شراكات مشتركة، إلى جانب مناقشة كل التحديات التي تواجه سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية، في ميادين الاستثمار والصناعة والإسكان والتمويل، إضافة إلى إيجاد فرص للبنوك والشركات المالية وشركات الصرافة الأردنية للدخول إلى الأسواق العراقية، وإقامة شراكات مع نظيراتها.

مجلس الأعمال العراقي العراق الأردن منتدى المال والأعمال العراقي - الأردني الاستثمار التبادل التجاري

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