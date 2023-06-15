الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرئيس السيسى يفتتح ميناء السلوم البرى عبر الفيديو كونفرانس

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح أعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري عبر الفيديو كونفرانس.

وتم الانتهاء من ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانًا، ويعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وإنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات، فضلًا عن إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان.

تضمن التطوير إنشاء 4 صالات رئيسية و37 مبنى إداريًا وأمنيًا وشبكات طرق على مساحة 400 ألف متر مربع وساحات انتظار تسع 1000 سيارة ملاكي ونقل ومنطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدانًا بالإضافة إلى تحديث وسائل التأمين من خلال بوابات الـx ray وكاميرات المراقبة. 

افتتاح محطة تحيا مصر الفيديو كونفرانس ميناء السلوم البري مطروح الرئيس السيسي

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