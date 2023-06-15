الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاتل شقيقه فى المنيب يعترف: مزّقت جسده بـ30 طعنة وخرجت أصرخ فى الشارع

المتهم
المتهم

أدلى المتهم بقتل شقيقه في المنيب باعترافات تفصيلية لجريمته بعدما مزق جسد شقيقه بـ30 طعنة حيث قال إنه نشب خلاف بينهما بسبب تعاطي المخدرات. 

وقال المتهم إنه أصيب بحالة غضب هستيرية دفعته لتناول السكين وانهال به على جسد شقيقه ثم خرج يصرخ وسط الشارع وملابسه ملطخة بالدماء حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه. 

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر بنحو 30 طعنة في جسده بالشارع في المنيب، وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه توفي والدهما منذ عدة سنوات وكانا يقيمان برفقة شقيقهما الأكبر الذي كان يشاركهما تعاطي المخدرات أيضًا، لكنه فارق الحياة منذ عدة أشهر بـ"أوفر دوز". 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، حتى انتهى أنه سدد لشقيقه الأكبر 30 طعنة في الشارع أمام مرأى ومسمع من الجميع، وسقط قتيلًا في الحال.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعتدى على شقيقه بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن مقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في المنيب، توجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بسبب المخدرات. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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