الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس وليم يلتقي مجلس المشورة والكهنة بالإيبارشية

كنيسة
كنيسة

عقد الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم، أولى اجتماعات مجلس المشورة والكهنة. 

وضم المجلس الأباء الكهنة ، القمص كيرلس عازر راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية، الأب اليشع فهمي راعي كنيسة مار جرجس بكوم بوها، الأب اثناسيوس عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة الكبرى، الأب داود رياض راعي كنيسة الشهيد أبادير وأخته ايريني بأمشول، والأب وسيم وهيب راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة النصر .
وقال المطران:"التقيت اليوم بمجلس الشورى الذي تم انتخابة في الفترة الانتقالية برعاية الأنبا باسيليوس، حيث تم تجديد وتفعيل خدمته لمدة ثلاث سنوات اخرى مع اضافة بعض الاباء حتى يأتي التشكيل ممثلا لمراكز ومدن الايبارشية الاربعة . وقد تناقش المجلس حول أهمية تحديد رؤية وخطة استراتيجية للايبارشية إذ أن الإحتياجات كبيرة وكثيرة وبالتالي لأبد من وضع اولويات للخدمة ". 
وأضاف الأنبا مرقس وليم:"تم تعين مسئولي الشباب والدعوات بإيبارشية القوصية، وهما الاب وسيم وهيب والاب روماني منير. 

ولفت إلى مناقشة فكرة معهد للتربية الدينية ومكتب التعليم المسيحي، وقد تم التوصل إلى ضرورة استمرار المشاركة مع ايبارشية اسيوط مع وجوب المشاركة الفعالة في الإدارة من آباء إيبارشية القوصية. اخيراً تم مناقشة الاحتياج الكبير لكهنة معاونين بافيبارشية ووقد تم طرح افكار جاري العمل عليها " .
واختتم الأب المطران التصريح بإمتنانه للأباء الكهنة كافة، داعياً الأباء الرعاة، بإيبارشية القوصية الوليدة، إلى التعاون الأخوي وشركة الوحدة والمحبة مع راعي الإيبارشية لخير النفوس ومجد الله.

الأب أثناسيوس اقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس الانب العمل المشترك الشهيد مارجرجس

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