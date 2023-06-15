الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: مصر دعت الأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص للمياه

اجتماعات مجلس وزراء
اجتماعات مجلس وزراء المياه الأفارقة

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم اعتماد مبادرة AWARe للتكيف مع المناخ، من خلال "الحوار التفاعلي للمياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى عقد في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، كما تحرص مصر على تقديم المبادرة لصالح القارة الإفريقية من خلال الأمكاو باعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة (٢٠١٨- ٢٠٢٨) في دعم أهداف التنمية المستدامة، كما حقق مؤتمر COP27 اتفاقًا لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

وأوضح الدكتور هانى سويلم، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات مجلس وزراء المياه الأفارقة، أنه تم إنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض، وقد أطلق المركز نشاطه الأول بالفعل فى دورة تدريبية حول "إدارة المياه في المناطق الحضرية" في الثاني من شهر مايو الماضى بمشاركة ٢٤ متدربًا من الدول الأعضاء بالأمكاو "السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين - الكاميرون - غامبيا - زامبيا"، وتتم صياغة حزم التدريب ضمن مسارات العمل الستة وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين، متوجهًا بالدعوة لجميع الحضور لزيارة مقر المركز الإقليمى للتدريب مساء اليوم.

كما تطرق وزير الرى، لما تحقق فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه من إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" للتعامل مع ندرة المياه وتداعياتها بالمجتمعات الريفية والمناطق القاحلة.

وأكد الدكتور سويلم لأعضاء الأمكاو، ضرورة توحيد الجهود للدعوة إلى إطلاق برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه، كما دعت مصر بالتنسيق مع أكثر من ١٦٠ دولة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للمياه مع التوصية باختياره من دول الجنوب.

وأضاف سويلم، أن تنسيق الجهود الإفريقية يمثل أهمية قصوى خلال مؤتمرات المناخ القادمة وخاصة مؤتمر COP28 لتوفير الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة في إفريقيا، مؤكدًا أهمية الاستمرار فى رفع مكانة المياه في مؤتمرات المناخ القادمة، وإضافة بند عن "المياه العذبة" في مواضيع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمؤتمرات الدولية المختلفة.

وأضاف الدكتور سويلم، أنه وعلى الرغم مما سبق بذله من مجهودات، فإن الحاجة ملحة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق رؤية المياه الإفريقية ٢٠٢٥ وتسريع عملية صياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام ٢٠٢٥،  وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ وذلك من خلال تعزيز عملية توصيل المياه والصرف الصحي للشعوب الإفريقية، مع الحاجة لتبني التخطيط المرن للمناخ وتحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال إدارة البيانات وتبادل المعلومات.

كما أن العالم يحتاج لرفع مكانة المياه كحق من حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية للمياه في مخططات التنمية الوطنية بالدول الأعضاء.

واستعرض الدكتور سويلم جدول أعمال الاجتماع والذى يتضمن "التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ للمفوضية بشأن التزامات شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا - البرنامج المقترح لتنمية قدرات المجلس الوزاري للمرأة والمياه في صنع القرار والدعم الاستشاري للسياسات المستندة إلى الأدلة - تقرير عام ٢٠٢٣ عن تنفيذ إعلان نغور الصادر في مايو ٢٠١٥ بشأن الصرف الصحي - تقرير تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقرير التقدم المالي لعام ٢٠٢٣ - خطة العمل والميزانية المحدثة لمجلس الوزراء والماء والطيران للسنة المالية ٢٠٢٣ -  استراتيجية الأمكاو للشباب وإدماج الجنسين لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا".

COP2 COP28 COP27 أهداف التنمية المستدامة إسبوع القاهرة الخامس للمياه التنمية المستدامة الامم المتحدة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية التكيف مع المناخ الكونغو الديمقراطية الكوارث المناخية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

الرئيس السيسى يفتتح ميناء السلوم البرى عبر الفيديو كونفرانس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى