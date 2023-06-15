الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: "هنخلص كل الشغل المطلوب فى ميناء الإسكندرية بنهاية 2024"

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محمد علي باشا حين أنشأ ميناء الإسكندرية قديمًا، أنشأه على مساحة 15 كيلومترًا، وحاليًا يتم تطويره وزيادة المساحة فيه 15 كيلومترًا أخرى، وذلك خلال 3 سنوات فقط.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "في نهاية 2024 هيكون كل ده خلصان وهنوصل إلى 30 كيلومتر أرصفة عمقها 20 مترًا، بدل ما كان عندنا 8 و12 مترًا".

وتابع: "بالنسبة لساحات التداول زادت حاليًا من 7.7 إلى 13 كيلو مترًا مربعًا، وعملنا ظهير أرضي في ميناء الإسكندرية، ومنطقة لوجستية في حوض المتراس، ومساحتها فوق الـ700 فدان".

وواصل: "مكنش فيه مناطق لوجستية وبقى عندنا 4 كيلومتر مربع، ومساحة الميناء تضاعفت بدل ما كانت 15 كيلو متر بقت 30 كيلو متر، وسيكون ميناء الإسكندرية القديم درة موانئ البحر المتوسط".

الفريق كامل الوزير وزير النقل ميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر افتتاح تحيا مصر

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