مراكز شباب الوادى الجديد تتزين باللون الأخضر ضمن مبادرة "ازرع شجرة"

أعلن السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، انطلاق مبادرة "ازرع شجرة" فى إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط مخافظ الوادي الجديد وراعي الرياضة على أرض المحافظة.

وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار المبادرة التي أطلقها لزراعة 100 مليون شجرة في الشوارع والميادين، وعدد من المنشآت الحكومية ومراكز الشباب والمدارس لزراعة عدد من الأشجار المثمرة من أشجار الليمون والبرتقال والزيتون والمانجو والرمان.

وقامت مراكز الشباب بقطاعات محافظة الوادى الجديد، بالبدء الفوري في تنفيذ المبادرة بزراعة مجموعة من أشجار الزيتون والليمون والنخيل) او بزراعة أشجار الفاكهة المثمرة داخل المراكز سواء بجوار الأسوار أو على حدود أرض المراكز أو على الأرض غير المستغلة بها.

وأضاف شوقي أن مبادرة أزرع شجرة مثمرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل مصانع التمور، وزيادة عدد النخيل بالمحافظة، وزيادة الإنتاج من محصول التمور والفاكهة، حيث انطلقت المبادرة على مستوى المحافظة ويشارك فيها 300 شاب على مستوى قطاعات المحافظة.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء بغرس أنواع الأشجار أكانت مثمرة أو غيرها من الأشجار التي تسهم في المظهر الجمالي للمدن وتحسينها.

وأشار بهاء شوقى مدير عام المديرية إلى أن هذا يأتي بناء على تعزيز جهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وتابع مدير عام الشباب والرياضة أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الفاكهة بعدد من مراكز الشباب بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأشار شوقي إلى اهتمام تنفيذ المبادرة وترحيب الشباب والمجتمع المدنى بالمشاركة في مثل هذه الحملات الفعالة في زراعة هذه الأشجار ورعايتها.