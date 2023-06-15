رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر بالحي الرابع

التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بقاطني مشروع سكن مصر، ٥٣ عمارة بالامتداد الشرقى بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، والوقوف على العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأشاد قاطنو سكن مصر بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها، وكذا النهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر ماركت بالحي الرابع بالمدينة

وفي ذات السياق، شارك المهندس عمار مندور في افتتاح هايبر ماركت، يوفر جميع المنتجات بسعر الجملة، ويقع بالحى الثالث المجاورة الأولى بالمدينة، والذي يعد الرابع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في الأسواق التجارية الكبيرة التي تهدف إلى زيادة المنافسة وزيادة المنتجات وخفض الأسعار.

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر ماركت بالحي الرابع بالمدينة



وأوضح سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع يُعد طفرة في مدينة بدر، ما يؤكد أن المدينة فى تقدم دائم؛ نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات التجارية وتنوع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بها.