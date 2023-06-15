الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر بالحي الرابع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بقاطني مشروع سكن مصر، ٥٣ عمارة بالامتداد الشرقى بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، والوقوف على العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وأشاد قاطنو سكن مصر بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها، وكذا النهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر ماركت بالحي الرابع بالمدينة

وفي ذات السياق، شارك المهندس عمار مندور في افتتاح هايبر ماركت، يوفر جميع المنتجات بسعر الجملة، ويقع  بالحى الثالث المجاورة الأولى بالمدينة، والذي يعد الرابع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في الأسواق التجارية الكبيرة التي تهدف إلى زيادة المنافسة وزيادة المنتجات وخفض الأسعار. 

رئيس جهاز بدر يلتقي قاطني "سكن مصر" ويشارك في افتتاح هايبر ماركت بالحي الرابع بالمدينة


وأوضح سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع يُعد طفرة في مدينة بدر، ما يؤكد  أن المدينة فى تقدم دائم؛ نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات التجارية وتنوع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بها.

الاستثمارية الأسواق التجارية الاستثمار التنمية الشاملة الحي الرابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور بسعر الجملة بمدينة بدر جهاز تنمية مدينة بدر جهاز مدينة بدر رئيس جهاز بدر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

انهيار منزل بالجيزة دون خسائر فى الأرواح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى