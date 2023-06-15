الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" في 9 سنوات.. ضم أبناء 5 فئات من الأولى بالرعاية لبطاقات الدعم

بطاقة التموين
بطاقة التموين

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ9 سنوات الماضية، منها إضافة مواليد بعض الفئات على البطاقات التموينية بينها “أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة”، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كان قد كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن إضافة مواليد كل الأشخاص اللذين استوفوا الشروط بشكل أساسي، بعد ٢١ يوما من التقدم للإضافة.

وأضاف الوزير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، التي يستقبلها ديوان عام وزارة التموين بشكل أسبوعي، لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، هي مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملى كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، وسيتم مراجعة بيانات الطلبات مع الجهات المعنية  للتأكد من صحتها.

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزجة" يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد اخر ،لصرف السلع الغذائية  بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع  المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد  مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الخامسة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، إذ يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على جميع مديرياتها بالمحافظات، بالتنبيه على المكاتب التموينية، باستقبال جميع طلبات المواطنين، بشأن إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، للفئات المحددة بالتوجية الوزاري رقم 51، مع الحصول على نسخة من المستندات المطلوبه، على أن تقوم المديريات بتجميع الطلبات أسبوعيا وإرسالها إلى الديوان العام بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزارة على إتاحة خدمة إضافة المواليد عبر مكاتب التموين على مستوى المحافظات فقط، حيث أنه لم يتم تفعيل خدمة إضافة المواليد إلكترونيا، وأن هذه الخدمة غيرمتوفرة على منصة مصر الرقمية في الوقت الراهن.

وأوضح مصدر بوزارة التموين أنه جار استقبال طلبات إضافة المواليد عبر المكاتب التموينية، خلال مواعيد العمل الرسمية، وأنه لايوجد مهلة محددة لاستقبال طلبات المواطنين بهذا الشأن.

وتواصل مكاتب التموين بالمحافظات استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بإضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، والخاصة بخمس حالات وفقا للتوجيه الوزاري رقم 51 الصادر يوم الخميس الموافق 8 من ديسمبر الماضي، باستقبال طلبات إضافة المواليد بالمكاتب التموينية فقط، مع إرفاق المستندات المطلوبه، والتي تؤكد أن طالب الخدمة ضمن الفئات المستحقه للأضافة.

وحدد التوجيه الوزاري رقم 51 قبول طلبات إضافة المواليد للحالات الآتية فقط:

1- معاش تكافل وكرامة.

2- معاش التضامن الاجتماعي.

3- حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.

4- أسر الشهداء.

5- أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة المواليد

واشترط التوجيه الوزاري رقم 51 الخاص بإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية:

- أن يزيد عمر المضاف عن أربع سنوات.

- أن لا يزيد عدد أفراد البطاقة عن أربع أفراد بعد الإضافة.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- تقديم الطلب داخل مكاتب التموين.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

يجب على المواطن تقديم صورة من المستندات المطلوبة لمكتب التموين والأصل للاطلاع كالتالي:

- صورة الرقم القومي لرب الأسرة.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي أفراد البطاقة الحاليين.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المراد إضافتهم.

- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.

- مستند يثبت استشهاد الأب.

- استمارة أداء الخدمة وإقرار بيانات من مكتب التموين.
 

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