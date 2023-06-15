موعد مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "دي جرولش فيست".

القنوات الناقلة لمباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

ستُذاع مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، ومحاولة التتويج باللقب في النسخة الثالثة من المسابقة.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل من المجموعة الثانية على حساب منتخب البرتغال الذي اكتفى بالوصافة، وتواجد معه في المجموعة أيضًا منتخبي سويسرا والتشيك.

في المقابل، يرغب منتخب إيطاليا، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 أيضًا.

وكان منتخب إيطاليا قد تأهل من المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ضمّت منتخبات ألمانيا، إنجلترا والمجر.

موعد مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، بنظيره منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب كرواتيا قد تغلّب على نظيره الهولندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية.