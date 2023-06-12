الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب إسبانيا يفتقد دانى أولمو فى دورى الأمم الأوروبية

أولمو
أولمو

أعلن نادي لايبزج الألماني، اليوم الإثنين، أن لاعب الوسط داني أولمو سيغيب عن المنتخب الإسباني خلال مواجهته أمام نظيره الإيطالي الخميس المقبل في المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا؛ بسبب مشاكل عضلية.

وكشفت تقارير صحفية، أن رودريجو ريكيلمي جناح جيرونا قد يعوض أولمو في قائمة لاروخا.

وقد يلحق أولمو بمواجهة المنتخب الإسباني، يوم الأحد المقبل، سواء في نهائي البطولة القارية أو مباراة تحديد المركز الثالث من النهائيات التي تستضيفها هولندا. 

وتجمع المباراة الأخرى في المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا بين المنتخبين الهولندي والكرواتي.

- قائمة منتخب إسبانيا

وضمت قائمة منتخب إسبانيا 23 لاعبًا، أبرزهم بابلو جافي متوسط ميدان فريق برشلونة، وكان العائد الأبرز هو خيسوس نافاس قائد فريق إشبيلية بعد غيابه 3 سنوات عن تمثيل المنتخب، فيما غاب أليخاندرو بالدي، ناتشو، داني سيبايوس، روبيرت سانشيز ولويس جايا، وتم استدعاء روبين لو نورماند للمرة الأولى.

في حراسة المرمى: يوناي سيمون (أتلتيك بيلباو الإسباني) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني) - خيسوس نافاس (إشبيلية الإسباني) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا الإسباني) - روبين لو نورماند ( ريال سوسيداد الإسباني) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بابلو جافي (برشلونة الإسباني) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد الإسباني) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد الإسباني) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس الإسباني).

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول الإسباني) - نيكو ويليامز ( أتلتيك بيلباو الإسباني) - ييرمي بينو ( فياريال الإسباني) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني).

لايبزج أولمو داني أولمو المنتخب الإسباني دوري أمم أوروبا

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