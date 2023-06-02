الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة نافاس.. قائمة منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة منتخب بلاده، لخوض فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، يوم 15 يونيو المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحال تجاوز عقبة منتخب إيطاليا، سيلتقي "لا روخا"، بالفائز من مواجهة منتخبي هولندا ضد كرواتيا، في النهائي، الذي سيُقام يوم 18 يونيو على ملعب دي جرولش فيسته في هولندا

- قائمة منتخب إسبانيا

وضمت قائمة منتخب إسبانيا 23 لاعبًا، أبرزهم بابلو جافي متوسط ميدان فريق برشلونة، وكان العائد الأبرز هو خيسوس نافاس قائد فريق إشبيلية بعد غيابه 3 سنوات عن تمثيل المنتخب، فيما غاب أليخاندرو بالدي، ناتشو، داني سيبايوس، روبيرت سانشيز ولويس جايا، وتم استدعاء روبين لو نورماند للمرة الأولى.

في حراسة المرمى: يوناي سيمون ( أتلتيك بيلباو الإسباني) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني) - خيسوس نافاس (إشبيلية الإسباني) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا الإسباني) - روبين لو نورماند ( ريال سوسيداد الإسباني) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بابلو جافي (برشلونة الإسباني) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد الإسباني) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد الإسباني) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس الإسباني).

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول الإسباني) - نيكو ويليامز ( أتلتيك بيلباو الإسباني) - ييرمي بينو ( فياريال الإسباني) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني)

قائمة منتخب اسبانيا منتخب اسبانيا اسبانيا لويس دي لا فوينتي إيطاليا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"حياة كريمة" تطرح "الصك البلدى" لدعم الأسر المستحقة قبل عيد الأضحى

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث معدلات تنفيذ المشروعات

طلب إحاطة برلمانى بسبب سقوط لافتات إعلانات على الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس