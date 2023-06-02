عودة نافاس.. قائمة منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة منتخب بلاده، لخوض فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، يوم 15 يونيو المقبل، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحال تجاوز عقبة منتخب إيطاليا، سيلتقي "لا روخا"، بالفائز من مواجهة منتخبي هولندا ضد كرواتيا، في النهائي، الذي سيُقام يوم 18 يونيو على ملعب دي جرولش فيسته في هولندا

- قائمة منتخب إسبانيا

وضمت قائمة منتخب إسبانيا 23 لاعبًا، أبرزهم بابلو جافي متوسط ميدان فريق برشلونة، وكان العائد الأبرز هو خيسوس نافاس قائد فريق إشبيلية بعد غيابه 3 سنوات عن تمثيل المنتخب، فيما غاب أليخاندرو بالدي، ناتشو، داني سيبايوس، روبيرت سانشيز ولويس جايا، وتم استدعاء روبين لو نورماند للمرة الأولى.

في حراسة المرمى: يوناي سيمون ( أتلتيك بيلباو الإسباني) - ديفيد رايا ( برينتفورد الإنجليزي) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي).

خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد الإسباني) - خيسوس نافاس (إشبيلية الإسباني) - خوان برنات (باريس سان جيرمان الفرنسي) - دافيد جارسيا (أوساسونا الإسباني) - روبين لو نورماند ( ريال سوسيداد الإسباني) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جوردي ألبا (برشلونة الإسباني).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - بابلو جافي (برشلونة الإسباني) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مارتين زوبيميندي (ريال سوسيداد الإسباني) - ميكيل مورينو (ريال سوسيداد الإسباني) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس الإسباني).

خط الهجوم: خوسيلو (إسبانيول الإسباني) - نيكو ويليامز ( أتلتيك بيلباو الإسباني) - ييرمي بينو ( فياريال الإسباني) - ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد الإسباني) - ماركو أسينسيو (ريال مدريد الإسباني) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد الإنجليزي) - داني أولمو (لايبزيج الألماني)