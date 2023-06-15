مجدى البدوى: تصريحات الرئيس بمؤتمر الشباب جاءت كاشفة للأوضاع الداخلية

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، بشأن الحوار الوطني، تؤكد حرصه على استمراريته ونجاحه؛ للوصول إلى مخرجات تحقق تطلعات الشعب المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تعطي قوة دفعة للمتحاورين للمضي قدمًا من أجل الخروج بأفضل التوصيات التي تحقق الإصلاح المنشود.

وأضاف البدوي، في تصريحات له، أن رسائل الرئيس السيسي أثبتت جدوى الحوار الوطني، خاصة بعدما أكد على أن كل التوصيات التي تصدر عن الحوار الوطني، سيقوم بالتصديق عليها دون قيد أو شرط، طالما دخلت ضمن صلاحيته واختصاصاته الدستورية، والباقي سيقوم بإحالته إلى مجلس النواب، لصدوره في شكل قانون يبلور تلك التوصيات إلى تشريعات.

وأشاد مقرر مساعد لجنة المجتمع الأهلي والنقابات في الحوار الوطني، بالحالة الحوارية التي ظهرت بالمؤتمر الوطني للشباب 2023، مشيرًا إلى أن أهم ما ميز كلمة الرئيس السيسي أنها جاءت كاشفة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، في ظل تحديات إقليمية ودولية أثرت على الأوضاع إلى حد بعيد، والذي دفع الدولة لاتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة تلك المتغيرات، بما لا يعرض الأمن القومي المصري وحياة المواطنين للخطر، مثل التدخل لتثبيت سعر الصرف كما بين الرئيس.

ونوه مجدي البدوي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بشفافية عن الأوضاع الداخلية لمصر اقتصاديًا واجتماعيًا، وكشف كل الحقائق المتعلقة بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وأطلع الشعب المصري على كل ما يدور، لافتًا إلى أن ذلك الأمر له قوة تأثير ورد على أي شائعات تثار.

وأكد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية، والاهتمام بالاقتصاد القومي، من خلال النهوض بأوضاع الشركات وإعادة تشغيلها، مشيدًا في هذا الصدد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات، ومن أهمها زيادة الناتج المحلي، والذي سيكون له دور كبير مستقبلًا في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي توفير العملة الصعبة.