الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. أحداث الخامس عشر من يونيو 2013

حتى لا تكون آفة حارتنا
حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان

عرضت قناة “الوثائقية” سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واستعرضت أحداث الـ15 من يونيو 2013.

وتضمن أزمة الكهرباء واستمرار اعتصام المثقفين في ووزير الثقافة، وانتشار الإرهاب في سيناء وعصابات تهريب الأفارقة.

كما تحدث الفيلم الوثائقي عن اعتداء عناصر الإخوان الإرهابية على عدد من قيادات حركة تمرد في الإسكندرية، في محاولة لإرهاب شباب الثورة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

“حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان”.. هو شعار “الوثائقية” خلال شهر يونيو الجاري لتسليط الضوء على الأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان خلال عام 2013، بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

 

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