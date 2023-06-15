الذرة بـ 12700جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

شهدت أسعار الأعلاف اليوم استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12700 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة أوكراني 10600 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 13400جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46 % محلى 34000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات محلى 36500 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % مستورد 28600 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 3 % محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36 %24000 جنيه، فيما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 47000 جنيه، بينما سجل سعر طن سعر طن رده بران محلي10750 جنيها، في حين سجل سعر طن جيلوتين محلى 48700 جنيه، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة ) زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 23500 جنيه للطن. في حين سجل طن العلف ناهى 23350 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى ب 23200 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض ب 20400 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17 % 20000 جنيه. وسجل سعر طن بياض 16 % 19800 جنيه للطن. وبلغ سعر طن علف بياض 14 % 19600 جنيه.