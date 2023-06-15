الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة فى زيارة مفاجئة لمستشفى وادى النطرون التخصصى

الوزير خلال الزيارة
الوزير خلال الزيارة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية مفاجئة، لمستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها للمنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية، حيث تابع الوزير الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث للوقوف على مستوى استعداد المستشفى لاستقبال تلك الحالات نظرًا لموقعه الجغرافي المهم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ للتأكد من توافرها، مشددًا على الفرق الطبية داخل القسم الالتزام بجداول ونوبتجيات العمل خلال العطلات والإجازات خاصة بموسم الصيف نظرًا لزيادة الترددات على المستشفى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم العيادات، حيث اطلع على خطة التوسع في الخدمات المقدمة للمرضى، لافتًا إلى استحداث عيادتي (جراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك) خلال العام الحالي، موضحًا أن المستشفى يضم 14 عيادة في مختلف التخصصات الطبية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد وحدة الأشعة المقطعية الجديدة التي تم تزويد المستشفى بها مؤخرًا، كما اطلع على نسب التردد والإشغال للمرضى بالمستشفى، والذي يعمل بطاقة استيعابية 36 سريرًا، و16 سرير رعاية مركزة، 10 أسرة طوارئ، و7 حضانات، و17 ماكينة غسيل كلوي.

وكشف عبدالغفار عن أن الوزير  أصدر عددًا من التوجهيات خلال زيارته لمستشفى وادي النطرون التخصصي  بمحافظة البحيرة، حيث وجه بسرعة العمل على رفع كفاءة وحدة العناية المركزة، وكذلك سرعة تنسيق وتطوير الموقع العام للمستشفى.

الوزير خلال الزيارة
الوزير خلال الزيارة
الوزير خلال الزيارة
الوزير خلال الزيارة
وزير الصحة زيارة مفاجئة وادى النطرون البحيرة محافظة البحيرة

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