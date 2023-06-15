الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يطلب من "إنرجي" زيادة تكثيف برامج الحفر لتحقيق اكتشافات جديدة

وزير البترول
وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع راندي نييلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي، والينور رولي المدير العام للشركة، وذلك على هامش سلسلة اللقاءات التى يجريها مع رؤساء كبريات شركات البترول العالمية على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وأوضح "الملا"، أنه تم خلال المباحثات استعراض خطط الشركة لتكثيف عمليات الحفر والتنمية بمناطق امتياز الشركة وذلك في ضوء خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك موقف أعمال المسح السيزمي الذي انتهت الشركة منه مؤخراً بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم، وبرامج حفر الآبار الاستكشافية التى تقوم به بمنطقة جنوب أبوسنان بالصحراء الغربية.

وأكد "الملا" على أهمية الإسراع في معالجة بيانات أعمال المسح السيزمى وتقييمها وتكثيف برامج حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة، ومن ثم زيادة احتياطي وإنتاج البترول والغاز، خاصة وأن أسعار البترول العالمية مشجعة لضخ مزيد من الاستثمارات.

ومن جهته؛ أشاد رئيس شركة كابريكورن إنرجي بالتعاون مع قطاع البترول المصري  الذى يعمل باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرًا إلى التزام الشركة بتنفيذ أعمالها في مناطق امتيازها.

ولفت إلى أنه جارٍ حالياً معالجة بيانات المسح السيزمي الذي انتهت منه الشركة مؤخرًا بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم، وكذلك برامج حفر الآبار الاستكشافية لزيادة معدلات إنتاج الشركة.

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