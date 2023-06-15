اليوم.. انطلاق اجتماعات مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" برئاسة مصر

تنطلق اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة الإمكاو، اليوم الخميس، وذلك تحت رئاسة مصر، وفي ظل حرص الدولة المصريةِ على تدعيم أواصر التعاون الثنائي ودعم جميع الدول الإفريقية لتحقيق مصالح القارة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المائية ومواجهة التحديات الحالية ومنها التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.

كما تستضيف مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، الاجتماعات اليوم الخميس، وذلك في إطار خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف وتنفيذ عدة مشروعات للتنمية الاقتصادية وتحقيق حياة جيدة للمواطنين في الدول الإفريقية.

يأتى ذلك فيما انتهت فعاليات اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"، أمس الأربعاء، حيث تم استعراض مشاركات “الأمكاو” في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في شهر مارس الماضي، إضافة إلى استقبال الوزراء والوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشر برئاسة مصر.

من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، حرص مصر وسعيها دائما لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للامكاو ، مشيراً إلى التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية والحد من التأثيرات المتزايدة على المياه.

كما أوضح الدكتور هانى سويلم ، أن الدول الإفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه حالياً، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر، وأيضًا تنفيذ مشروعات للتكيف وإنشاء مركز إفريقي للتدريب تحت مظلة المبادرة الدولية.

مجلس وزراء المياه الأفارقة "الامكاو"

كما استقبل وزير الموارد المائية والري عدداً من الوزراء المشاركين في اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، ومنهم كيفنتس ميذوينيلا وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا، وأيضًا جاما تاقال عباس، وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال.

أكد الدكتور سويلم رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وزراء المياه

كذلك، أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنه يتم حاليًا السير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال.