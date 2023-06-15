دير جبل الطير بالمنيا يستقبل سفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي

استقبلت إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، السفراء ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الزيارة الميدانية لرؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لمحافظة المنيا.

وخلال الزيارة تفقد السفراء كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بدير جبل الطير، والمغارة الملحقة بها التي آوت إليها العائلة المقدسة، مستعرضين عملية الترميم الشاملة التي خضعت لها الكنيسة.

بالإضافة إلى فندق العائلة المقدسة المواجه للكنيسة كما ثمّنوا هذه الإنشاءات بهذا المستوى الراقي معتبرين إنها قوة دفع و تشجيع للسياحة على المستويين الداخلي والخارجي، وتجربة رائدة جديرة بالتكرار خاصة في الأماكن الأثرية الهامة والتي تمثّل قيمة حضارية وتاريخية كبيرة.

وبدأت الكنيسة صوم الرسل، من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.