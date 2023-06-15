الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

CNN: ترامب يمكنه مواصلة حملته للرئاسة إذا تمت إدانته بالقضية المنظورة ضده

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف أستاذ قانون لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمكنه مواصلة حملته للانتخابات الرئاسية في حال تمت إدانته بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية بشكل غير قانوني.

ومثُل ترامب الثلاثاء الماضي أمام محكمة في ميامي بولاية فلوريدا، ليكون بذلك أول رئيس أمريكي سابق تحاكمه الحكومة الفيدرالية، ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم الواردة في لائحة الاتهام، المتعلقة بـ"سوء التعامل مع الوثائق السرية، والتورط في مؤامرة لعرقلة العدالة".

- المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس أمريكي جنائيا

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات فيدرالية لرئيس سابق في  قضية جنائية مرفوعة ضد ترامب ، المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الشبكة الأمريكية في أوائل أبريل استسلم ترامب للسلطات في نيويورك، ومثل أمام محكمة الولاية لمواجهة 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى. كما دفع بأنه غير مذنب في هذه التهم.

وفي 9 مايو الماضي تم اتهام ترامب في قضية مدنية رفعتها الصحفية إي جين كارول، التي ادعت أنه اغتصبها وشهر بها، ونفى ترامب تلك المزاعم، ولم تجد هيئة المحلفين أنه اغتصب كارول، لكنها وجدت أنه اعتدى عليها جنسياً ، وأمرته بدفع ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي.

وقال التقرير ان القضايا الثلاث تثير سؤالًا حول محاولته استعادة البيت الأبيض في عام 2024، هل لا يزال بإمكانه أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة إذا أدين في نيويورك أو فلوريدا ، أو الآن بعد أن ثبتت مسؤوليته في قضية كارول؟

- أستاذ قانون: لا شيء يمنع ترامب من الترشح أثناء إدانته

أكدت الشبكة الأمريكية  الإجابة المختصرة ، من منظور قانوني، هي نعم، بحسب الخبراء فلن تمنع أي من التهم ترامب من تولي المنصب في حالة إدانته، وستتم المحاكمة بعد عدة أشهر من الآن.

قال ديريك مولر أستاذ القانون لشبكة CNN إنه لا شيء يمنع ترامب من الترشح أثناء إدانته، حيث يتطلب الدستور ثلاثة أشياء فقط من المرشحين، يجب أن يكون المرشح مواطنًا مولودًا في الطبيعة، ولا يقل عمره عن 35 عامًا ويقيم في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، وهناك بعض القيود الدستورية الأخرى التي يمكن أن تمنع أي شخص من الترشح للرئاسة لكنها لا تنطبق على ترامب.

ونقلت الشبكة قوله "إنه شيء لا يؤثر حقا على قدرته على الترشح كمرشح أو الظهور في الاقتراع أو حتى الفوز في الانتخابات، وإذا تمت إدانته بجناية وسجن، فلا يمكنه التصويت ولكن يمكن الفوز في الانتخابات، فالنقطة المهمة هي أنه كان من المفترض أن يكون هناك عدد قليل جدًا من المؤهلات، وكان من المفترض أن تترك للناخبين" .

وكان أعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ، الديمقراطي، بالفعل عن ترشيحه للبيت الأبيض للمرة الثانية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر 2024

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