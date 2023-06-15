الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حل لغز العثور على قدم آدمية داخل أرض مهجورة بالمعادى

قدم آدمية
قدم آدمية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي، برئاسة المقدم إسلام بكر، من حل لغز العثور على قدم آدمية داخل أرض مهجورة بدائرة القسم. 

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث المعادي بلاغًا من أحد عمال النظافة يفيد عثوره على أشلاء لقدم آدمية ملفوفة و ملقاه داخل أرض مهجورة كان يجمع منها القمامة. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم العثور على قدم آدمية ملفوفة داخل قطع من الشاش والقطن وملقاة بجوار صندوق القمامة. 

وكان كشف مصدر أمني عن  تشكيل فريق بحث و قيام رجال مباحث المعادي بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء، كان قد عثر على أجزاء منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

ووأمرت نيابة المعادي بإرسال القدم الآدمية التي تم العثور عليها إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتوصل إلى هوية الجثة. 

وبإجراء التحريات و جمع المعلومات و تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هوية السيدة التي ألقت الساق، وعقب التوصل إليها و ضبطها اعترفت بارتكابها الواقعة، و تبين أنها سيدة أجنبية قررت إلقاء قدم والدتها المبتورة نتيجة عملية بتر للقدم السكري.

وكشفت أن والدتها أجرت عملية بتر الساق داخل مستشفى خاص، وعند انتهاء العملية أعطاها الأطباء الجزء المبتور وأوصوها بدفنها إلا أنها قررت إلقائها في القمامة نظرًا لكسلها عن استخراج تصريح بدفن القدم، فقررت التخلص منها عن طريق إلقائها في صندوق القمامة.

ارتباط احد إجراء تحليل اجراء التحريات أجنبي اسلام اعل اقتر أعطاها

الأكثر قراءة

موعد صرف المرتبات والمعاشات قبل إجازة عيد الأضحى

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023

محلل صينى: اعتبار ألمانيا الصين عدوًا لها من الحملات الغربية المعروفة بـ"صينوفوبيا"

موقع بوابة الأزهر الرسمى للتقديم على الصف الأول الابتدائى 2023

اقتصاديون يحذرون من حدوث ركود للاقتصاد البريطانى خلال العام الجارى

مباحثات مع الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين ببريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء أبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى