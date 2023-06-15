حل لغز العثور على قدم آدمية داخل أرض مهجورة بالمعادى

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادي، برئاسة المقدم إسلام بكر، من حل لغز العثور على قدم آدمية داخل أرض مهجورة بدائرة القسم.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث المعادي بلاغًا من أحد عمال النظافة يفيد عثوره على أشلاء لقدم آدمية ملفوفة و ملقاه داخل أرض مهجورة كان يجمع منها القمامة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم العثور على قدم آدمية ملفوفة داخل قطع من الشاش والقطن وملقاة بجوار صندوق القمامة.

وكان كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث و قيام رجال مباحث المعادي بتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء، كان قد عثر على أجزاء منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

ووأمرت نيابة المعادي بإرسال القدم الآدمية التي تم العثور عليها إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتوصل إلى هوية الجثة.

وبإجراء التحريات و جمع المعلومات و تفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هوية السيدة التي ألقت الساق، وعقب التوصل إليها و ضبطها اعترفت بارتكابها الواقعة، و تبين أنها سيدة أجنبية قررت إلقاء قدم والدتها المبتورة نتيجة عملية بتر للقدم السكري.

وكشفت أن والدتها أجرت عملية بتر الساق داخل مستشفى خاص، وعند انتهاء العملية أعطاها الأطباء الجزء المبتور وأوصوها بدفنها إلا أنها قررت إلقائها في القمامة نظرًا لكسلها عن استخراج تصريح بدفن القدم، فقررت التخلص منها عن طريق إلقائها في صندوق القمامة.