الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد خسارة دورى الأبطال.. جماهير الرجاء تستفز الوداد بـ"سطلانة" (فيديو)

جماهير الرجاء
جماهير الرجاء

استفزت جماهير الرجاء البيضاوي المغربي، الغريم التقليدي الوداد عقب خسارة الأخيرة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وكان الوداد قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله على ملعبه أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في إياب نهائي المسابقة، ليستعيد المارد الأحمر لقبه بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان لاعبو الأهلي قد احتفلوا عقب الفوز باللقب من خلال الرقص على أغنية تُدعى "سطلانة" أمام وسائل الإعلام المغربية في الممر المؤدي لملعب محمد الخامس,

وبعد أيام من فوز الأهلي باللقب وانتشار الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت جماهير الرجاء استفزاز نظرائهم في الوداد من خلال تريد كلمات الأغنية في المدرجات خلال مواجهة نهضة بركان.

وكان الرجاء قد فاز على نهضة بركان بهدفين لهدف في الجولة 27 من بطولة الدوري المغربي.

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