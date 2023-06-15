الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده جميع الأنحاء خلال الأيام المقبلة، بعد موجات من تقلبات الطقس وعدد من العواصف الترابية التي ضربت البلاد الأسابيع الماضية، إذ 

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان لها منذ قليل، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدءا من يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، ويكون ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة المواطنين من التعرض للشمس خلال فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

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