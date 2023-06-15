الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مباحثات مع الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين ببريطانيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جين توجوود الراعي الاستراتيجي الحكومي لاقتصاد الهيدروجين في المملكة المتحدة والرئيس التنفيذي لقطاع تقنيات العوامل المساعدة لشركة جونسون ماتي، على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
 

وهنأ الملا السيدة توجوود على كونها أول راعي استراتيجي لاقتصاد الهيدروجين بالحكومة البريطانية.


وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يعمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة لخفض الكربون من أنشطته من خلال 6 ركائز أساسية بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون.
 

وسلط الضوء على مخرجات يوم خفض الكربون الذي نظمه قطاع البترول على هامش مؤتمر المناخ COP27 كنافذة لصناعة الطاقة العالمية للتركيز على الجهود والالتزامات لمواصلة العمل من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع التخفيض التدريجي للانبعاثات.
 

وأشار الملا للدور المهم الذي تلعبه وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع عجلة اقتصاد الهيدروجين المحلي في مصر تماشياً مع رؤية مصر لتصبح لاعباً إقليمياً رائداً في مجال الهيدروجين.
 

وأضاف أنه على غرار المملكة المتحدة، تدرس مصر أيضاً الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الهيدروجين، لافتاً إلى أن سعر الهيدروجين الأخضر سيصبح أكثر تنافسية في المستقبل بسبب تنامي الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ولا سميا من دول أوروبا.
 

وأوضح أن سوق الهيدروجين لا يزال في طور النمو، وأن تحقيق أسعار مستدامة للهيدروجين سيكون مدفوعاً بتنفيذ المشاريع وأنشطة البحث والتطوير من خلال القطاع الخاص.
 

واستعرض الملا آخر اتفاقيات الشراكة في مجال الهيدروجين المتمثلة في تعاون الوزارة مع شركة Scatec لتطوير أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر في مصر باستخدام ثاني أكسيد الكربون من مشروع إنتاج الميثانول الحيوي. 
 

وتم مناقشة الفرص المتاحة للتعرف على تقنيات شركة جونسون ماتي لإنتاج الميثانول الأخضر وكذلك إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعي٬ وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بين مصر والمملكة المتحدة خاصةً فيما يتعلق بحوكمة اقتصاد الهيدروجين.

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