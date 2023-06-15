الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير اقتصادي: قرار الرئيس السيسي بعدم تحرير سعر الصرف رسالة طمأنة للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصف العديد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه تاريخي، حيث أعلن عدم تحرير سعر صرف الجنيه إذا كان سيسبب ضررًا للمصريين، وذلك خلال حضوره المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

أكد الباحث والمحلل الاقتصادي، كريم رضوان، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، بشأن عدم تحرير سعر صرف العملة المحلية مرة أخرى، ما لم يتعلق الأمر بالاستقرار والأمن وحياة المواطن، قد أرسلت رسائل طمأنة عديدة للمواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية الاستماع لمشاكل المواطنين ومطالبهم، ويعمل على توفير الظروف المناسبة لذلك، كما يعتبر الحوار المستمر مع المواطنين أحد الوسائل الفعالة لتحقيق التواصل الجيد بين الحكومة والشعب، وبفضل هذا الحوار، يتم فتح المجال للمواطنين للتعبير عن مشاكلهم وشكواهم، ويتم تقديم الحلول المناسبة من قبل الدولة لتلك المشكلات.

وأشار أيضًا إلى أن الحوار يساعد على توعية المواطنين وتحسين مستوى الوعي لديهم بالتحديات التي تواجه الدولة وضرورة تقديم الدعم والمساهمة في بناء الوطن.

كما أضاف أن تلك الحالة من الحوار بين الرئيس السيسي والمواطنين تعمل أيضًا على تعزيز الشفافية في عمل الحكومة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المؤتمر الوطني للشباب، إنه لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعرض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر.

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