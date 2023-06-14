الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زينب نوار: نحتاج لقاعدة بيانات تضم أصول الدولة وخطة لتسويقها استثماريًا

الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار

قالت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب "حماة الوطن"، إن أصول الدولة، من الملفات غير المستغلة، مُشيرًا إلى أن ذلك ربما يرجع إلى عدم القدرة على استغلال هذه الأصول بطريقة تتماشى مع لغة الأعمال، ومع الظروف العالمية الجديدة والتطورات السريعة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأضافت "نوار" أن الحل الأمثل للتعامل مع ملف استغلال الأصول هو تحديد الإمكانيات التي نمتلكها والتعامل مع هذه الأصول بإدارة مختلفة، وتابعت: فنحن نمتلك من الإمكانيات والموارد البشرية والموقع الاستراتيجي الذي يجعلنا قادرين على استغلال هذه الأصول بأفضل طريقة.

وأكدت: "يجب علينا التعامل باحترافية مع هذا الملف".

وتابعت: "علينا وضع قاعدة بيانات لهذه الأصول وعمل خطة تسويقية؛ للحصول على أفضل المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يجب الاعتماد على خطة واحدة فقط، بل يجب وضع خطط بديلة ودراسة السوق العالمية لمتابعة التطورات في هذا السوق وكيفية التعامل معها".

347144280_646861580811204_9076935313683944451_n


أدار  الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير،  عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز،  نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الدكتورة زينب نوار اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية حزب حماة الوطن الجامعة البريطانية الاستثمارات

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: قرار الرئيس السيسى يحافظ على أسعار السلع ويحمى المواطن

"فوربس" تكشف قائمة أقوى 50 شركة فى مصر.. "طلعت مصطفى" فى المركز الأول بالقطاع العقارى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

خلافات زوجية تُنهى حياة زوجة فى «أم بيومى» بالقليوبية

تفاصيل دفن محمد عادل قاتل نيرة بمقابر الصدقة

وزير البترول: فرص مصرية متميزة للتعاون والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى