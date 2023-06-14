زينب نوار: نحتاج لقاعدة بيانات تضم أصول الدولة وخطة لتسويقها استثماريًا

قالت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب "حماة الوطن"، إن أصول الدولة، من الملفات غير المستغلة، مُشيرًا إلى أن ذلك ربما يرجع إلى عدم القدرة على استغلال هذه الأصول بطريقة تتماشى مع لغة الأعمال، ومع الظروف العالمية الجديدة والتطورات السريعة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأضافت "نوار" أن الحل الأمثل للتعامل مع ملف استغلال الأصول هو تحديد الإمكانيات التي نمتلكها والتعامل مع هذه الأصول بإدارة مختلفة، وتابعت: فنحن نمتلك من الإمكانيات والموارد البشرية والموقع الاستراتيجي الذي يجعلنا قادرين على استغلال هذه الأصول بأفضل طريقة.

وأكدت: "يجب علينا التعامل باحترافية مع هذا الملف".

وتابعت: "علينا وضع قاعدة بيانات لهذه الأصول وعمل خطة تسويقية؛ للحصول على أفضل المستثمرين الاستراتيجيين، ولا يجب الاعتماد على خطة واحدة فقط، بل يجب وضع خطط بديلة ودراسة السوق العالمية لمتابعة التطورات في هذا السوق وكيفية التعامل معها".



أدار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس اقتصاد بالجامعة البريطانية، والدكتور محمود ناجي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.