انتهاء الشوط الأول.. التعادل الإيجابى سيد الموقف بين مصر وغينيا

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وغينيا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 بالتعادل الإيجابي 1-1.

تقدم شيهرو جوراسي لصالح غينيا في الدقيقة 26 قبل أن يدرك محمود حسن تريزيجيه التعادل لصالح الفراعنة في الدقيقة 42.



أحداث الشوط الأول

غادر عمر مرموش جناح منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2024 بسبب الإصابة.

وتعرض مرموش لإصابة قوية بعد 7 دقائق من بداية المباراة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة العاشرة.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلًا لـعمر مرموش الذي تعرض للإصابة.

ونجح منتخب غينيا في التقدم على منتخب مصر بهدف.

سجل شيروه جوراسي هدف التقدم لصالح غينيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد اختراق رائع من إيسياجا سياللا يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية أرضية إلى سيهرو جيراسي الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة من تريزيجيه تصدى لها الحارس إبراهيم كونيه وتهيأت أمام صلاح والمرمى خالٍ لكنه أطاح بها برعونة خارج المرمى.

وأدرك محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لصالح منتخب مصر أمام غينيا.

وجاء التعادل في الدقيقة 42 بعد تمريرة من محمد صلاح قبل أن يضعها تريزيجيه في المرمى لحظة خروج الحارس.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.