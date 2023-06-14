الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل دفن محمد عادل قاتل نيرة بمقابر الصدقة

محمد عادل
محمد عادل

كشف مصدر داخل أسرة محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، أنه فور علم الأسرة بيوم تنفيذ حكم الإعدام، تم عقد اجتماع عاجل واتفق معظم الحضور على عدم دفنه فى مقابر العائلة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ الدستور، أنه تم التواصل مع قوات الأمن وتم التنسيق على دفنه بمقابر الصدقة بالششينى.

وأوضح أن الأسرة أكدت على عدم إخبار والدته بموعد تنفيذ الحكم إلى اللحظة الأخيرة وفور علمها انهارات وفقدت القدرة على النطق وتم نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن شيّع أهالي محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن جمصة بالدقهلية.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.
وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

تفاصيل دفن قاتل نيرة بمقابر الصدقة اجتماع طاريء للعائله

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